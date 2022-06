Speranza: "Serve una legge sul fine vita ma il malato che chiede il suicidio assistito non dovrà pagare le spese"

globalist

12 Giugno 2022 - 11.15

Preroll

Parola chiare. “Una volta che la procedura di verifica del rigoroso rispetto delle condizioni individuate dalla Consulta sia stata completata, le strutture del servizio sanitario nazionale non possono assumere atteggiamenti ostruzionistici, né è ipotizzabile che i costi siano a carico del paziente”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo assicura il ministro della Salute Roberto Speranza con un intervento su La Stampa in riferimento al caso di “Mario”, il malato residente nelle Marche che chiede il suicidio medicalmente assistito ma si deve pagare il farmaco.”.

Middle placement Mobile

“La legge non è più rinviabile”, aggiunge. In Parlamento la legge sul fine vita è bloccata in Senato, il ministro Roberto Speranza non intende scavalcare nessun passaggio ma nemmeno ignorare la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la non punibilità di chi aiuta un malato in condizioni irreversibili a morire.

Dynamic 1

“Nelle more della non più rinviabile approvazione della legge – spiega –compito del governo è tuttavia garantire – d’intesa con le Regioni – l’attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sul suicidio medicalmente assistito”.

Il che, tradotto, significa che il governo farà la sua parte: “Non è ipotizzabile che i costi (5mila euro solo per il macchinario che deve iniettare il farmaco, ndr) siano a carico del paziente che si rivolge, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, a strutture pubbliche. Anche su questo aspetto – rassicura Speranza – il governo non farà mancare, laddove sia necessario, un tempestivo chiarimento e intervento”.