Vicenza, una donna di 42 anni è stata uccisa a colpi di pistola dall'ex compagno: è caccia all'uomo

8 Giugno 2022 - 15.09

Lidia Miljkovic, una donna di 42 anni di origini serbe, è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall’ex compagno. L’omicidio è avvenuto in strada nel quartiere Gogna, un’area periferica della città, ai piedi dei colli. In tutto il Veneto è caccia all’uomo, che secondo gli investigatori è armato e pericoloso: dandosi alla fuga ha fatto esplodere due ordigni, sulla cui natura sono ancora in corso accertamenti.

La vittima aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l’auto. Dalle testimonianze raccolte, pare che l’ex, anche lui di origini serbe, abbia iniziato a sparare mentre la 42enne si trovava ancora dentro la vettura. I due forse avevano un appuntamento, anche se sembra che nei confronti dell’uomo fosse stata emessa nel 2019 un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla ex.