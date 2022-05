Poste Italiane, servizi in tilt: "Solo un disguido tecnico dovuto a un aggiornamento"

globalist

30 Maggio 2022 - 11.58

Preroll

lL disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali, “è dovuto ad un aggiornamento del sistema” e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane, precisando che “il disguido è in via di risoluzione”. Ieri hacker filorussi del collettivo Killnet, avevano minacciato attacchi al nostro Paese.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Gli Uffici Postali italiani stanno riscontrando problemi ai sistemi informatici, tanto che si sta iniziando a pensare che si possa trattare dei primi effetti degli attacchi hacker minacciati da Killnet. E’ la pagina DownDetector a denunciare i disservizi di Poste Italiane.

Middle placement Mobile

Le segnalazioni degli utenti indicano che Poste Italiane sta avendo problemi da 9:33 AM CEST. https://t.co/DXgaDiUHKT Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiPoste — Downdetector Italia (@downdetectorIT) May 30, 2022

Da parte di Poste Italiane non sono al momento arrivate conferme ufficiali in merito e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli. La nuova possibile controffensiva degli hacker arriva a pochi giorni di distanza da quando Killnet aveva preso di mira la Polizia di Stato ed i siti web di vari ministeri italiani.

Dynamic 1

Avevano annunciato “un colpo irreparabile”, con tanto di data e orario, “30 maggio – ore 5:00 – luogo incontro Italia”. Eppure della minaccia avanzata ieri dal Collettivo filo russo Killnet sul suo profilo Telegram al momento non c’è traccia. Una minaccia che aveva spinto l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attraverso lo Csirt (il Computer security incident response team), a lanciare un alert in relazione a “possibili attacchi imminenti ai danni di soggetti nazionali pubblici, soggetti privati che erogano un servizio di pubblica utilità o soggetti privati la cui immagine si identifica con il paese Italia”. La Polizia Postale sta proseguendo l’attività di monitoraggio della situazione che sembra essere tranquilla.