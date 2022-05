Temperature fino a 35 gradi: sull'Italia l'anticiclone africano

globalist

19 Maggio 2022 - 14.36

L’estate irrompe con prepotenza: tra il 19 e il 20 maggio protagonisti ancora sole e caldo anomalo. Sull’Italia e sull’Europa centro-occidentale arriva l’estate, con oltre un mese di anticipo sul calendario astronomico. A portarla è l’anticiclone nord-africano, che in queste ore si allunga fino al sud della Scandinavia mentre, sul suo margine orientale, l’afflusso di aria leggermente meno calda, consente un temporaneo e modesto ridimensionamento delle temperature sulle regioni adriatiche e meridionali.

Da venerdì 20, tuttavia, l’alta pressione sub-tropicale tenderà ulteriormente a consolidarsi sull’Europa centro-meridionale, associata ad una massa d’aria rovente, destinata a risalire dal cuore del deserto algerino-marocchino fin verso la regione alpina e l’Italia, attraversando Penisola iberica e Francia meridionale (dove si prevedono picchi fino a 40 °C).

Tra sabato 21 e domenica 22 al Nord, sulla Toscana e sulla Sardegna si potrebbe persino raggiungere la soglia dei 35 gradi mentre, tra lunedì 23 e martedì 24, sarà il turno del Centro-Sud e della Sicilia. Nel contempo, all’inizio della prossima settimana, si dovrebbe andare incontro ad un’attenuazione dell’ondata di calore, limitatamente alle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 19 maggio: su tutte le regioni tempo in prevalenza soleggiato e caldo. In mattinata annuvolamenti sparsi al Nord, ma in dissolvimento col passar delle ore. Nel pomeriggio locali e temporanei addensamenti cumuliformi in sviluppo attorno ai rilievi alpini, con isolati e brevi acquazzoni o temporali di calore su quelli occidentali e orientali.

Temperature: massime stazionarie o in leggero calo al Sud e sulle Isole, ma sempre oltre le medie stagionali, con punte di 28-29 gradi. Venti deboli, localmente ancora moderati nord-orientali al Sud e sulla Sicilia.

Le previsioni meteo per venerdì 20 maggio: tempo generalmente soleggiato e caldo. Nelle ore pomeridiane un po’ di cumuli in sviluppo lungo le Alpi e attorno all’Appennino centrale; qualche isolato e breve rovescio o temporale di calore non escluso sull’Alto Adige.

Temperature: massime in generale aumento, fino a 30-32 gradi al Nord e sulla Sardegna. Venti: a regime di brezza, salvo ancora qualche rinforzo da nord su Canale d’Otranto e Ionio e da est nel Canale di Sardegna. Mari quasi tutti calmi o poco mossi.