Incendio a Signa, distrutta un'azienda chimica: al momento non ci sono feriti

18 Maggio 2022 - 10.32

Un incendio a Signa, in provincia di Firenze, ha distrutto un capannone dell’azienda chimica Rindi, provocando panico e spavento nella popolazione locale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, con l’intervento dei vigili del fuoco intorno all’una di notte che ha scongiurato il peggio.

I danni alla struttura sono stati molto importanti, per questo sono giunte sul posto diverse squadre di pompieri da più parti della Toscana. I vigili del fuoco, intervenuti con il personale dei comandi di Firenze e Prato, hanno precisato che l’incendio nell’azienda specializzata nella produzione di adesivi ed altri componenti di natura chimica è divampato pochi minuti prima della mezzanotte di martedì 17 maggio e che le fiamme hanno attaccato l’interno di un capannone di circa 5.000 metri quadri.

Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, attraverso i social network, ha immediatamente informato la cittadinanza, invitando tutti a non avvicinarsi alla zona dell’incendio. Intorno alle 3 lo stesso Fossi ha fatto sapere, sempre sui social, che le fiamme erano sotto controllo e che erano in corso le operazioni di spegnimento. Sono ingenti i danni materiali, mentre non risultano persone ferite.