Il Papa: "La guerra in Ucraina è una insensata sciagura, una pazzia"

globalist

8 Maggio 2022 - 12.51

Preroll

Nell’Angelus domenicale, Papa Francesco ha invitato i fedeli a pregare “ogni giorno” per la pace in Ucraina e ha poi aggiunto: “Le armi non la portano mai”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La guerra in Ucraina “è una insensata sciagura, una pazzia” ha continuato il Pontefice, che ha poi dedicato l’Angelus al tema dell’ascolto: “Ascolto significa disponibilità, docilità, tempo dedicato al dialogo. Oggi siamo travolti dalle parole e dalla fretta di dover sempre dire e fare qualcosa.

Middle placement Mobile

“Quanta fatica si fa ad ascoltarsi! In famiglia, a scuola, al lavoro, persino nella Chiesa! Ma per il Signore anzitutto occorre ascoltare. Lui è la Parola del Padre e il cristiano è figlio dell’ascolto, chiamato a vivere con la Parola di Dio a portata di mano”.

Dynamic 1

“Chiediamoci se siamo figli dell’ascolto, se troviamo tempo per la Parola di Dio, se diamo spazio e attenzione ai fratelli e alle sorelle – ha continuato – Chi ascolta gli altri ascolta anche il Signore, e viceversa. E sperimenta una cosa molto bella, cioè che il Signore stesso ascolta: ci ascolta quando lo preghiamo, quando ci confidiamo con Lui, quando lo invochiamo”.