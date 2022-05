I Comunisti di Zagarolo dalla parte del fascista Putin: 'festeggiano' la vittoria sovietica con la 'Z'

globalist

5 Maggio 2022

Una locandina vergognosa, che ignora le vittime ucraine e si professa dalla parte di un dittatore fascista e sanguinario: e la cosa più incredibile è che a produrla sia stata il a questo punto sedicente Partito Comunista, che di sinistra ormai ha solo il nome, che organizza a Zagarolo la “festa della vittoria” che celebra “l’Unione Sovietica che libera l’Europa dal nazifascismo” il prossimo 8 maggio.

Con una evidente ‘Z’, simbolo dell’invasione russa dell’Ucraina, che campeggia in alto, la locandina non lascia alcun dubbio su da che parte stiano i comunisti di Zagarolo. Di seguito il testo del comunicato che accompagna la locandina.

“Oggi in un mondo in cui vige una narrazione unica, nella quale vengono riabilitati opportunisticamente simboli e gesta dei Nazifascisti, con una NATO un UE che armano il Battaglione Azov Nazista e Banderista e che vede l’Italia in prima fila contro la Resistenza del Donbass e nell’invio di armi contro i loro alleati russi, attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire i concetti cari al Partito Comunista Italiano:

1) Siamo contro e condanniamo ogni forma di equiparazione fra nazismo e comunismo;

2) l’Italia ripudia la Guerra secondo l’art 11 della Costituzione;

3) Noi comunisti siamo per un’ Europa dei Popoli, che vada da Lisbona agli Urali, per un’Ucraina neutrale e antifascista, che funga da ponte tra Asia e Europa, per una collaborazione con la Russia, per la PACE E LA PROSPERITA del Continente Europeo che deve liberarsi dal Giogo degli Stati Uniti d’America;

4) Siamo per un’Italia libera e indipendente, fuori dalla Nato per costruire una società basata sulla Rivoluzione Promessa, la Costituzione del 1948”