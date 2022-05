Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, sit-in davanti all'ambasciata russa

globalist

2 Maggio 2022 - 19.16

Il 3 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, la Fnsi, Articolo21 e Amnesty International promuovono domani un sit-in alle 11 nei pressi dell’ambasciata russa a Roma, “per protestare contro l’invasione dell’Ucraina e il bavaglio ai media indipendenti russi e bielorussi”. Lo scrive Articolo21 in una nota.

“Una delegazione guidata dal presidente Giuseppe Giulietti ricorderà croniste e cronisti assassinati negli ultimi anni, fino al conflitto in corso, in Ucraina, Russia, Siria, Yemen e leggerà alcuni brani di Anna Politkovskaja, la giornalista dissidente che ha continuato a denunciare le violazioni dei diritti umani in Russia e in Cecenia e le politiche di Vladimir Putin fino a quando, il 7 ottobre 2006, è stata assassinata con cinque colpi di pistola nell’ascensore del suo palazzo. Il pensiero è rivolto anche a tutti i giornalisti uccisi e a quelli che ancora si trovano nelle carceri in Turchia, in Egitto, in Iran, in Africa e in tutti i luoghi del mondo nel quale la libertà di espressione non è garantita”.