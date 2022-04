Cagliari, nascondeva hashish nei sacchetti del pesce che vendeva: arrestato commerciante 41enne

globalist

29 Aprile 2022 - 14.15

Un pescivendolo nascondeva hashish nel sacchetto del pesce: così serviva il cliente. L’arresto è avvenuto a Cagliari nel quartiere di San Benedetto. Il commerciante, 41 anni, incensurato, è stato sorpreso e arrestato in flagranza dai Falchi della Squadra mobile, che avevano posto sotto osservazione la pescheria, dove si sospettava che si spacciasse droga.

Durante una perquisizione i poliziotti hanno trovato due pezzi di hashish, per un totale di 70 grammi, 41 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, ritagli e materiale per confezionare le dosi. Al pescivendolo, oltre alla droga, sono stati sequestrati 3.500 euro in contanti. L’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.