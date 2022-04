Violenza di gruppo su una 15enne, la polizia indaga su un party a Roma Nord

globalist

23 Aprile 2022 - 12.41

Una violenza di gruppo su una ragazzina di 15 anni, è questa l’agghiacciante storia riportata da Il Messaggero. Il fatto è accaduto la sera di Pasquetta in un’abitazione di Roma Nord, zona Farnesina.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto esattamente in quei frangenti raffrontando dichiarazioni e testimonianze. Tutto sarebbe iniziato come per gioco, ma presto la situazione sarebbe degenerata. Il faro degli investigatori della squadra Mobile è puntato su almeno sette-otto giovani che avrebbero partecipato al party di Pasquetta, anche loro minorenni.