Mirko Frezza, l'attore dal passato turbolento che oggi aiuta la gente in un quartiere problematico di Roma

23 Aprile 2022 - 19.37

Domenico Iannacone ha parlato con lui nel suo programma. E perché? Mirko Frezza è un affermato attore protagonista della quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini ovvero Rocco Schiavone.

È cresciuto nella periferia romana ed è rimasto molto legato alla capitale. Ha avuto un passato piuttosto burrascoso perché ha trascorso 8 anni in carcere. In questi anni nel corso di qualche intervista ha raccontato di essersi fatto leggere la mano per ben due volte e che gli è stato detto che sarebbe morto all’età di 33 anni. Subito dopo l’esperienza del carcere ha cambiato totalmente la sua vita ed è diventato un attore. Nel contempo però ha fatto diversi lavori anche piuttosto umili: ha lavorato in un Mattatoio ed anche come stuntman.

Ora però è molto impegnato anche nel sociale con la sua associazione.

Nella sua carriera importante è stato l’incontro con Alessandro Borghi. Mirko Frezza ha anche detto di non essere stato lui a cercare il cinema, ma quest’ultimo è andato a cercare lui.

Il debutto è avvenuto nel film intitolato Il più grande sogno di Vannucci. In questi anni però ha preso parte anche ad altre pellicole come La banda dei tre (2020), Appena un minuto (2019), Detective per caso (2019), Quanto Basta (2018), Una vita spericolata (2018), Il più grande sogno (2016) e Fratelli di Sangue (2015).