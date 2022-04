Uccide la madre a pugni e poi si consegna alla polizia

globalist

21 Aprile 2022 - 18.06

Un ragazzo di 24 annida ucciso la madre al termine di una lite: è successo ad Aicurzio, un piccolo paese di 2mila abitanti in provincia di Monza e Brianza. Come ha raccontato ai militari, Davide Andrea Garzia ha colpito più volte la madre, Fabiola Colnaghi (57 anni), con pugni e calci fino a ucciderla.

L’omicidio è avvenuto dentro la loro abitazione in via Della Vittoria 6, all’angolo con via Aceti. Quando i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Il ragazzo, in particolare nell’ultimo periodo, aveva più volte mostrato segni di insofferenza nei confronti della madre che spesso li portava a litigare.

È stato il ragazzo a chiamare la polizia. È stato richiesto anche l’intervento della polizia scientifica e del pubblico ministero Marco Giovanni Santini, giunti sul posto poco dopo. Al momento, Garzia si trova in caserma a Vimercate.