Sciopero dei treni, sarà un venerdì nero per tutta l'Italia: stop di 24 ore ai trasporti

globalist

21 Aprile 2022 - 15.58

Preroll

Lo sciopero dei treni previsto per venerdì 22 aprile è stato confermato, i servizi di trasporto pubblico e privato si fermeranno per 24 ore in molte città italiane, tra cui Roma e Milano. Lo sciopero, indetto dai Cobas e dall’Usb, chiede aumento di salari e pensioni, oltre alla tutela del lavoro dall’inflazione e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo sciopero dei treni, nello specifico quelli di Trenord e Trenitalia, scatterà dalle ore 21 di giovedì e durerà fino alle 21 del venerdì. Non dovrebbero essere coinvolti i treni a Lunga percorrenza, mentre per i regionali saranno garantite le fasce di maggiore frequentazione: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.