Sciopero generale di venerdì 22 aprile 2022: a rischio anche trasporti

globalist

21 Aprile 2022 - 17.53

Preroll

Sciopero generale di venerdì 22 aprile 2022: possibili disagi in tutta Italia per lo sciopero indetto dall’organizzazione sindacale AL COBAS per l’intera giornata. L’astensione dal lavoro infatti è prevista dalle 00:01 di venerdì 22 e fino alle ore 23.59 del giorno stesso e riguarderà tutti i settori lavorativi pubblici e privati e dunque sono a rischio anche i trasporti a livello nazionale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Allo sciopero generale indetto dall’Associazione Lavoratori Cobas, che potrebbe allungare per molti settori lavorativi il ponte del 25 aprile, hanno aderito anche altre organizzazioni sindacali: Federazione Autisti Operai (FAO); Lavoratori Metalmeccanici Organizzati (LMO); Sindacato Generale Di Classe (SGC); SLAIPROLCOBAS; Sindacato degli Operai Autorganizzati (SOA) e CUB Pubblico Impiego. Allo sciopero generale, inoltre, nella stessa giornata si unisce lo sciopero dei settori trasporti e marittimo indetto da Usb Lavoro Privato e lo sciopero delle scuole comunali e private indetto da Csle.

Middle placement Mobile

Per quanto riguarda i trasporti su rotaia, Trenitalia e Trenord hanno già comunicato orari e fasce di garanzia, ma potrebbero esserci disagi anche per compagnie aeree, autostrade e servizi marittimi.

Dynamic 1

Sciopero generale: le cause.

“La perdita di salario di operai e impiegati nel mese di marzo è già del 7%. È ora che i lavoratori di ogni settore e chi vive del proprio lavoro, facciano sentire la propria voce, contro i rincari dei prezzi, contro la guerra, contro provvedimenti che limitano la democrazia dentro e fuori i luoghi di lavoro” così dal sindacato AL COBAS.

Dynamic 2

“Sia con la guerra che con la pandemia a pagare sono sempre i lavoratori. Con l’emergenza Covid, il governo ha emesso provvedimenti anticostituzionali e discriminatori anziché potenziare la sanità pubblica. Oggi parla di emergenza ed economia di guerra inviando armi in Ucraina e aumentando le spese militari invece di investire in scuola, sanità e servizi pubblici. Aumentano i costi dei generi di prima necessità (il pane, in alcune regioni, è arrivato a costare quasi 10 euro al chilo), aumentano benzina, gas, ENEL ma gli stipendi rimangono i più bassi d’Europa. Non facciamoci trascinare in una guerra che pagheranno cara soprattutto i lavoratori e i ceti popolari. Prima che sia troppo tardi” spiegano i sindacati che hanno aderito allo sciopero.

Sciopero generale: gli orari.

Dynamic 3

Dalle ore 00.01 alle ore 21.00 di venerdì 22 aprile 2022 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione” spiegano da Trenitalia, ricordano però che “non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza” mentre per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.