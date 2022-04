Quando la partigiana Mirella Alloisio diceva: "La nostra lotta che è stata prima di tutto una lotta per la pace"

globalist

19 Aprile 2022 - 21.39

Preroll

La partigiana Mirella Alloisio, componente del Cnl della Liguria.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“I giovani e i meno giovani che sono qui, che protestano contro la guerra mi fanno sentire più tranquilla perché c’è chi continua la nostra lotta che è stata prima di tutto una lotta per la pace. Nell’Assemblea costituente sostenemmo che uno degli obiettivi doveva essere quello di costruire una società di pace e di libertà. Ricordo che l’articolo 11 della Costituzione stabilisce in modo inequivocabile che l’Italia ripudia la guerra e penso alla leggerezza con cui il governo ha provveduto ad aumentare alle spese militari andando contro proprio contro l’articolo 11. Nella Resistenza tante ragazze e tanti ragazzi morirono per stabilire un mondo di pace assoluta dove il primo obbiettivo sia costruire e non distruggere”