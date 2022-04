E' morto l'economista francese Jean-Paul Fitoussi

globalist

15 Aprile 2022 - 10.56

Questa notte a Parigi è scomparso l’economista Jean-Paul Fitoussi. Lo si è appreso dai suoi familiari. Aveva 80 anni.

Professore emerito di SciencesPo, di cui aveva creato il dipartimento di Economia, era anche docente alla Luiss di Roma e membro del Center for Capitalism and Society delle Columbia University.



Keynesiano, attento osservatore dell’attualità economica, politica e sociale, fondatore e a lungo direttore dell’Osservatorio francese delle congiunture economiche, aveva diretto con i Nobel Joseph Stiglitz e Amartya Sen la Commissione per le performance economiche e il progresso sociale, che nel settembre 2009 aveva proposto nuovi indicatori più adatti del Pil per determinare il livello di benessere delle popolazioni. Fitoussi conosceva e amava l’Italia, del periodo trascorso a Firenze, all’Istituto di Studi Europei di Fiesole, diceva che era stato “uno dei più belli della sua vita”.