Pagliarulo (Anpi): "Condanniamo l'aggressione russa all'Ucraina, falso dire che siamo equidistanti"

11 Aprile 2022 - 19.01

La polemica continua: “Poche ore dopo l’invasione dell’Ucraina abbiamo fatto una nota in cui si dice che l’Anpi condanna fermamente l'invasione dell'Ucraina da parte della federazione russa. E´ un atto di guerra che nega il principio dell'autodeterminazione dei popoli, e fa precipitare l'Italia sull'orlo di un conflitto globale'. Su questa linea ci siamo mossi nei giorni a seguire e ne abbiamo parlato al congresso, mantenendo questa linea di condotta».

«E’ giusto sostenere che non si può essere equidistanti, perché c’è un aggredito e un aggressore, è giusto sostenere in ogni modo la popolazione ucraina e sono giuste le sanzioni alla Russia con l’accortezza di non proporne di troppo producenti per l’Unione europea e per il nostro paese» ha sottolineato Pagliarulo.

«La responsabilità giuridica della mattanza alla quale stiamo assistendo sarà appurata in futuro, sarebbe auspicabile, ma c’è una responsabilità morale indubitabile – ha avvertito il presidente Anpi – e senza l’aggressione tutto questo non sarebbe accaduto»