Glifosato nella pasta di dieci marchi italiani: ecco quali

5 Aprile 2022 - 15.19

Glifosato nella pasta di dieci marchi di pasta italiani: è il risultato di un test condotto su 18 pacchi di pasta, di cui 13 prodotti da agricoltura convenzionale e cinque biologici. Si tratta di quantità non elevate che non superano i limiti di legge. Tuttavia, “ciò non significa che le sostanze siano salutari”, precisano gli esperti della rivista svizzera K-tipp che hanno pubblicato i risultati.

Il glifosato è stato trovato nei tagliolini Agnesi, negli spaghetti Divella e Garofalo e nelle tagliatelle Lidl Combino (non distribuite nei punti vendita italiani). La pasta biologica ha invece ottenuto ottimi risultati: in nessuno dei 5 prodotti analizzati sono state trovate tracce di glifosato o altri pesticidi.

Tra i marchi virtuosi, compaiono gli spaghetti integrali Combino Bio (venduti anche nei supermercati italiani della catena Lidl), gli spaghettoni integrali e le penne integrali, entrambi della Barilla.