Fedez e la malattia: "Oggi giornata importante"

22 Marzo 2022 - 13.03

Oggi è una giornata attesa per Fedez: “Domani sarà per me una giornata importante“, ha annunciato l’artista nella serata di lunedì. E i fan sono col fiato sospeso. Non ha ufficializzato la sua malattia, ha preferito rimandare a quando se la sentirà di raccontare i dettagli, per ora ha solo detto di aver bisogno del sostegno di tutti.

Il rapper torna sui social con un commovente messaggio in cui ringrazia la moglie Chiara, gli amici e i figli per dargli la forza di affrontare questo momento. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività – ha scritto il rapper nelle Storie – Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

Fedez commuove quando si rivolge a Leone e Vittoria: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. I fan non sanno di preciso cosa sia “tutto questo” che il rapper sta affrontando ma ora sono col fiato sospeso in attesa di aggiornamenti positivi.