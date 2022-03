Contestata dai followers la moglie russa di Aldo Montano: "Mi è sempre piaciuto Putin"

globalist

21 Marzo 2022 - 11.02

Olga Plachina ha sollevato polemiche. L’ex concorrente del Grande Fratello e moglie dell’ex schermidore Aldo Montano, su Instagram ha quasi 60mila followers. Tra questi, date le origini russe della modella e ex atleta, qualcuno le ha chiesto di commentare la guerra in Ucraina nei commenti (ora disattivati) sotto a un post con delle foto del suo compleanno. Commenti disattivati perché la risposta di lei ha suscitato diverse polemiche.

La modella risponde: “Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io per dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice che ha qualche migliaia di follower, sono stata un’atleta ma non sono mai stata una persona dentro la politica. Sì, sono una ragazza russa e lo dico che sono fiera di essere russa. Mi è sempre piaciuto Putin, mi sono sempre piaciuti i nostri regimi. Il mio Stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice. Purtroppo nessuno di noi, ucraini, russi, italiani, sa la verità. Da parte di tutti c’è una propaganda enorme per i propri interessi”.

Le reazioni dei suoi follower sono state molto dure: “Tra qualche anno proverai vergogna per queste parole (forse)”, “Vergognati” e altri che nonostante i commenti disattivati commentano anche sotto altri post o sotto alle foto del profilo Instagram del marito Aldo Montano. Qualcuno invece ha apprezzato la sincerità della modella.