Papa Francesco, preghiera per la pace: "Dio, ferma la guerra o la catastrofe atomica ci estinguerà"

16 Marzo 2022 - 14.50

Papa Francesco, dopo aver affidato al cuore immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina, ha concluso l’incontro nella Basilica di San Pietro con i duemila studenti dell’Istituto professionale “La Zolla”, di Milano, con una intensa preghiera per la fine della guerra in Ucraina.

Prima della preghiera, Papa Francesco aveva chiesto ai ragazzi “di pensare, di fare un pensiero. Tutti guardiamo al cuore e pensiamo ai tanti bambini, bambine, ragazzi e ragazze che sono in guerra, che oggi in Ucraina stanno soffrendo, sono come noi, come voi. Sei, sette, dieci, quattordici anni e voi avete davanti un futuro, una sicurezza sociale di crescere in una società in pace. Invece questi piccoli, anche piccolini, devono fuggire dalle bombe, stanno soffrendo, tanti, con quel freddo che fa lì… Pensiamo”.

“Ognuno di noi pensi a questi bambini, bambine a questi ragazzi, ragazze, oggi stanno soffrendo, oggi, a 3000 km da qui. Preghiamo il Signore. Io farò la preghiera e voi con il cuore con la mente pregate con me. Signore Gesù ti prego per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo sotto le bombe che vedono questa guerra terribile che non hanno da mangiare che devono fuggire lasciando casa tutto…”

“Signore Gesù ti prego per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo sotto le bombe, che vedono questa guerra terribile, che non hanno da mangiare, che devono fuggire lasciando casa, tutto… Signore Gesù guarda questi bambini, questi ragazzi, proteggili, sono le vittime della superbia di noi, gli adulti. Signore Gesù benedici questi bambini e proteggili. Insieme preghiamo la Madonna perché li protegga. Dio, ferma la guerra o la catastrofe atomica ci estinguerà”.