Coronavirus, i dati Covid in Emilia-Romagna: sono 3.682 casi di Covid-19 in più rispetto a ieri

16 Marzo 2022 - 17.26

In Emilia Romagna si sono registrati nelle ultime 24 ore 3.682 casi di Covid in più rispetto a ieri, su un totale di 20.783 tamponi eseguiti, per un tasso di positività del 17,7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 41,8 anni.

Calano invece i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 53 (invariati), con un’età media è di 65,3 anni, mentre negli altri reparti Covid i malati sono 1.015 (30 in meno rispetto a ieri), con un’età media 74,5 anni. Sul territorio, i pazienti in terapia intensiva sono così distribuiti: due a Piacenza, quattro a Parma, cinque a Reggio Emilia, tre a Modena, 23 a Bologna, due a Imola, quattro a Ferrara, due a Ravenna, uno a Forlì, uno a Cesena e sei a Rimini.

Purtroppo, si registrano altri 11 decessi: tre in provincia di Reggio Emilia, due in provincia di Modena, tre in provincia di Bologna (tra cui un 52enne), a cui si aggiunge una donna residente fuori regione, e due in provincia di Ravenna. In totale, dall’inizio della pandemia in Emilia-Romagna hanno perso la vita 16.112 persone. Continua intanto la campagna vaccinale.

Alle 15 di oggi erano state somministrate in tutto 10.231.479 dosi: sono 3.765.430 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale (il 93,7%) mentre sono 2.703.257 le terze dosi fatte.

Nel complesso, dall’inizio della pandemia in Emilia-Romagna si sono registrati 1.223.601 casi di positività. Ad oggi i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 32.604 e di nuovo in crescita (2.067 persone in più). Di questi, il 96,7% è in isolamento a casa: si parla di 31.536 malati, cioè 2.097 in più da ieri. Per quanto riguarda i guariti, invece, oggi sono 1.604 in più rispetto a ieri per un totale di 1.174.885 persone.

Andando a guardare la situazione dei contagi nelle singole province, oggi a Bologna si registrano 975 nuovi casi su un totale di 252.116 dall’inizio della pandemia. Seguono i territori di Modena (447 su 189.574), Reggio Emilia (433 su 134.631), Ferrara (326 su 84.068), Rimini (316 su 120.208), Parma (313 su 99.727), Ravenna (302 su 112.520), Cesena (214 su 69.144), Piacenza (142 su 66.008), Forlì (140 su 57.796) e Imola (74 su 37.809). Infine, rispetto ai giorni scorsi, la Regione ha cancellato tre casi positivi al test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.