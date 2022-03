Il nome del fascista Italo Balbo rimosso dagli aerei di Stato: una vittoria dell'antifascismo

globalist

14 Marzo 2022 - 16.06

Il nome del gerarca fascista Italo Balbo è stato rimosso dagli aerei della flotta di Stato: lo ha comunicato il Ministero della Difesa, che ha dichiarato: “Gli aerei della flotta di Stato torneranno a esibire, sulle proprie carlinghe, i soli emblemi della Forza Armata di appartenenza, le insegne della Repubblica e le sigle internazionali di riconoscimento”.

Gli aerei del 31esimo Stormo sono utilizzati per il trasporto di Stato e per missioni di pubblica utilità, quali il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati, di traumatizzati gravi e di organi per trapianti, nonché per interventi a favore di persone comunque in situazioni di rischio.

La decisione della Difesa avviene all’indomani della questione sollevata in Parlamento dal segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni sul nome degli aeromobili. “Vogliamo sapere se il governo italiano condivida la scelta d’intitolare uno degli aerei Airbus della flotta di Stato, con cui viaggiano le più alte cariche istituzionali, al gerarca fascista Italo Balbo”.

“E nel caso che tale decisione non sia condivisa, vogliamo sapere cosa intenda fare l’esecutivo per cambiare immediatamente nome all’aeromobile e quali provvedimenti intenda assumere nei confronti di coloro che hanno pensato e autorizzato tale scelta”, ha dichiarato Fratoianni in Aula prima della rimozione.