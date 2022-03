globalist

5 Marzo 2022 - 16.59

La Rete Pace e Disarmo ha organizzato una manifestazione a Roma contro la guerra. Migliaia di persone sono scese in piazza contro l’invasione russa in Ucraina. “Cessate la guerra, Europe for peace”, è il motto della mobilitazione che si è chiusa in piazza San Giovanni.

Alla testa del corteo, partito da Piazza della Repubblica, una lunga bandiera con l’arcobaleno della pace, retta dai manifestanti. “Siamo più di 50 mila”, hanno annunciato dal palco gli organizzatori.