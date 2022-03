Ucraina, l'ospedale di Perugia cura una bambina gravemente malata fuggita dalla guerra

globalist

5 Marzo 2022 - 17.47

Preroll

Una bambina ucraina di 5 anni gravemente malata è stata curata all’ospedale di Perugia. La piccola, è fuggita dalla guerra insieme alla madre, e gioverà del “permesso di soggiorno per cure mediche”, avendo bisogno, tra l’altro, di assistenza immediata. Una volta dimessa dall’ospedale, sarà ospitata dal Comitato Chianelli, in uno degli appartamenti del residence messi a disposizione per i pazienti in terapia ambulatoriale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sull’accaduto ha fatto chiarezza la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a conclusione della manifestazione promossa questa mattina da Anci e Upi. “Ringrazio l’Azienda ospedaliera e il Comitato Chianelli – ha sottolineato la presidente – che dietro nostra sollecitazione si sono resi prontamente disponili a ospitare la piccola paziente e la mamma”.

Middle placement Mobile

Il Comitato Chianelli da oltre 30 anni mette a disposizione, tra le tante iniziative, assistenza e alloggi ai piccoli ammalati in cura all’ospedale di Perugia e alle loro famiglie