Ucraina, Pagliarulo (Anpi): “Sfilare con Salvini? Mai”

globalist

2 Marzo 2022 - 18.59

Preroll

Il Presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo ha escluso categoricamente di sfilare insieme a Salvini per la pace, come proposto dal leader leghista: “Con il Papa certo che sfilerei. Con Salvini credo che non accadrà mai. Siamo troppo diversi. E poi lui ha i suoi scheletri nell’armadio. È l’amico di Savoini, aveva rapporti stretti con circoli vicini a Putin… troppe contraddizioni”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Salvini ha proposto una marcia per la pace guidata dal Papa per pregare per la fine della guerra in Ucraina. Negli scorsi giorni il leader leghista si è addirittura recato ad Assisi per pregare. In tutto questo, però, non c’è ancora stata una condanna esplicita delle azioni di Putin.