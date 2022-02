Berlusconi, matrimonio con Marta Fascina? Francesca Pascale: "Auguri, alle nozze fumerò una canna"

globalist

22 Febbraio 2022 - 16.37

Nozze in vista per Silvio Berlusconi e Marta Fascina? L’ipotesi non è priva di fondamento. Ma accanto a quelle che finora sono solo indiscrezioni, c’è la dichiarazione di Francesca Pascale, ex fidanzata di Berlusconi, che commenta: “Auguri! Come al solito il ‘pres’ ci dimostra che l’amore non ha età. Ha quasi novant’anni, ma crede ancora nell’amore”.

Berlusconi è fidanzato con Marta Fascina, calabrese di 32 anni, da circa due anni. Pascale, ricordando di quando era lei al centro dello stesso rumor, in un’intervista a Repubblica dichiara: “Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualcosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!”.

Pascale quindi si mostra assolutamente tranquilla e dichiara di volere ancora bene all’ex fidanzato: “Sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità”. Alla domanda su un possibile invito alle nozze non si scompone, ma anzi afferma che ci andrebbe volentieri: “Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint (una canna, ndr), per disobbedienza civile”.