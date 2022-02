"Aveva la mascherina per proteggere gli altri dal Covid": la difesa di un avvocato per un uomo accusato di rapina

globalist

17 Febbraio 2022 - 19.15

Una storia che ha del divertente, nonostante la situazione seria: l’avvocato difensore di un uomo che è accusato di rapina a mano armata, ha sostenuto che il suo assistito avrebbe indossato la mascherina “per nascondere il viso, certo, ma anche per proteggere le vittime dal Covid”.

Così l’avvocato tenta di giustificare la condotta davanti al giudice e al sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli. Il processo vede imputati due malviventi già condannati in primo grado a sei anni e sei mesi di reclusione per un colpo messo a segno in un bar.