Vescovo e parroci contro il prete no-vax (sospeso) che ha organizzato un tour per predicare le teorie negazioniste

12 Febbraio 2022 - 20.48

I no vax sono un grosso problema. Ci mancavano solo i sacerdoti no vax che invece di predicare il vangelo vogliono predicare la disinformazione.

I parroci della bergamasca fanno muro nei confronti di don Emanuele Personeni, sacerdote di Mapello sospeso dal vescovo Francesco Beschi dopo l’annuncio che avrebbe compiuto un tour nel Paese per diffondere le sue idee no vax. Oggi il prete no vax dovrebbe arrivare in provincia di Milano, con tappe a Trezzo sull’Adda, Inzago e Gorgonzola. Il parroco dei S.S. martiri Protaso e Gervaso, don Paolo, osserva: “Noi non daremo nessuno spazio a questo sacerdote, come chiesto dal vescovo”.

Quanto all’iniziativa, don Paolo osserva: “Si tratta di una cosa decisamente inopportuna e divisiva. E credo che, sul punto , anche i fedeli siano di questo avviso. Qui non troverà spazio il suo tour”.