Vogliono solo sangue No vax per il figlio: il tribunale alla fine sospende la potestà genitoriale

10 Febbraio 2022 - 12.32

Una storia che mostra ancora quanti limiti hanno tutte le teoria no vax e quanto siano pericolose e folli: il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale ai coniugi del Modenese che, per motivi religiosi, vogliono solo sangue No vax per il figlio.

Il bambino ha bisogno infatti di trasfusioni di sangue per un intervento chirurgico dovuto a una cardiopatia. E’ stato nominato, come tutore del piccolo, il servizio sociale competente per territorio. I

l 2 febbraio la Procura per i minorenni aveva presentato ricorso. Il giudice tutelare di Modena aveva accolto le ragioni del Policlinico Sant’Orsola sulla necessità dell’intervento e sulla sicurezza del sangue.