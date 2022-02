Tragedia a Cagliari, un bimbo di 15 mesi è stato travolto e ucciso da una moto pirata: l'uomo si è costituito

globalist

1 Febbraio 2022 - 17.34

Una notizia che non si vorrebbe mai dare.

Tragedia a Cagliari, dove un bambino di 15 mesi è stato travolto e ucciso da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Il piccolo era nel passeggino mentre la madre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. Il motociclista, che subito dopo l’incidente era fuggito senza prestare soccorso, si è presentato alla polizia stradale, ammettendo le sue responsabilità. E’ accusato di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Il centauro, che guidava una Yamaha TMax, era in fase di sorpasso quando ha travolto il passeggino, trascinandolo per oltre 15 metri. Quando sono arrivate le ambulanze del 118, per il bimbo non c’era più niente da fare. La madre, sotto shock, è illesa.