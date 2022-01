Si ammala di Covid ma rifiuta le cure: "Non sono una cavia". Muore a 52 anni.

globalist

27 Gennaio 2022

Barbara Fisichella, 52 anni, residente a Lodi, era operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno. Era una convinta No Vax e nonostante si fosse ammalata di Covid da dieci giorni si vantava sui social di non essere vaccinata perché “non sono una cavia”. È morta in seguito a un complicarsi della malattia. In ospedale, fino all’ultimo, ha rifiutato le cure.

La vicenda arriva a poche settimane da un caso simile, avvenuto sempre in provincia di Lodi: a inizio gennaio un’altra donna, una casalinga di 46 anni di nome Brunella Marchetti, è morta al Policlinico di Milano in seguito alla polmonite bilaterale causata dal Covid, dopo aver trascorso circa un mese in terapia intensiva.

La provincia di Lodi è una delle meno vaccinate d’Italia: circa il 10% della popolazione over 12 non ha ricevuto nemmeno la prima dose.