Cade dal tetto della sua ex scuola per scattarsi un selfie: morto 20enne

globalist

24 Gennaio 2022

Preroll

Nel Fiorentino si è consumata una storia davvero molto triste: è morto il 20enne di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, che è precipitato dalla tettoia della scala antincendio della sua ex scuola, l’istituto “Gobetti Volta”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il giovane era stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. Il ragazzo e un suo amico avrebbero scavalcato la notte tra il 22 e il 23 gennaio il cancello di ingresso della struttura, probabilmente per scattarsi un selfie. L’amico è stato ascoltato dai carabinieri.

Middle placement Mobile

A raccontare cosa è successo è l’amico di Roberto che, sentito dai carabinieri, ha spiegato: “Mi ha detto vieni, si va a vedere la scuola dove ho studiato”.

Dynamic 1

Una volta arrivati sul posto, riporta La Nazione, hanno scavalcato il cancello d’ingresso. “C’è una specie di muretto da saltare per arrivare alla piattaforma calpestabile della scala in metallo – ha detto ancora -, il tutto coperto da una tettoia in lamiera. Io nel buio a un certo punto non l’ho più visto, l’ho chiamato forte, più volte, sono sceso giù a rotta di collo e l’ho trovato disteso”.