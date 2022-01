Covid, il report: quasi un milione di bambini tra 5 e 11 anni ha ricevuto la dose di vaccino

globalist

22 Gennaio 2022

Accelerano le vaccinazioni ai bambini sotto i 12 anni. Le somministrazioni record della scorsa settimana con oltre 4 milioni e mezzo di dosi hanno interessato soprattutto la fascia over 50 e la fascia under 12.

In totale hanno concluso il ciclo vaccinale in 249.556, ossia il 6,83% della popolazione 5-11 anni. Sono 255.034, pari al 6,98% della popolazione 5-11, i guariti da al massimo 6 mesi.

Il totale delle vaccinazioni

Ammonta a 123.277.235 il totale delle dosi somministrate in Italia secondo il report vaccini del governo, aggiornato a stamattina alle ore 6.16. Hanno ricevuto almeno una dose 48.729.987 persone ossia il 90,22 % della popolazione over 12, mentre in 47.034.124, ossia l’87,08% della popolazione over 12, hanno completato il ciclo vaccinale.

Sono stati 713.535 i guariti, l’1,32% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi. Il totale con almeno una dose più i guariti da al massimo 6 mesi sono 49.443.522, il 91,55 % della popolazione over 12. Il totale con la dose addizionale/booster è di 29.495.858, pari al 74,60% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.