Traffico di influenze illecite per Beppe Grillo: indagato a Milano per contratti con Moby

globalist

18 Gennaio 2022

Preroll

Non un buon momento per il comico entrato nuovamente nell’occhio del ciclone dopo la bufera che, negli scorsi mesi che, ha travolto il figlio Ciro.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it.

Middle placement Mobile

Sono in corso perquisizioni e sequestri di documenti da parte della Guardia di finanza di Milano. L’attività delle Fiamme Gialle si sta concentrando sulle società riconducibili al fondatore M5S. Anche gli uffici dell’armatore vengono sottoposti a perquisizione da parte della Guardia di finanza.

Dynamic 1

L’accordo della compagnia di navigazione, attualmente in concordato preventivo, con la Beppegrillo.it nel 2018-2019 prevedeva un compenso di 120mila euro l’anno, per due anni, per uno spot al mese e l’inserimento di messaggi pubblicitari, contenuti redazionali e interviste a favore della Moby da pubblicare sul sito e sui social. Secondo una relazione tecnica redatta dalla stessa Moby, si sottolinea come per il contratto – efficace dall’1 marzo 2018 all’1 marzo 2020 – “veniva versato l’importo complessivo di 200mila euro”.

Nella stessa relazione si parla anche di un contributo alla Casaleggio Associati e c’è l’elenco dei finanziamenti quali 100mila euro a Change, 80mila al Pd, 10mila a Fratelli d’Italia. Non risultano altri politici indagati nell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli.

Dynamic 2

LA NOTA DELLA PROCURA – L’armatore Vincenzo Onorato “ha richiesto a Beppe Grillo una serie di interventi in favore di Moby spa che Grillo ha veicolato a esponenti politici trasferendo quindi al privato richiedente le relative risposte” emerge nella nota diffusa dal procuratore facente funzioni di Milano Riccardo Targetti.