Un bambino di 11 anni accoltella un bidello a scuola: è successo a Sulmona

globalist

17 Gennaio 2022

Preroll

Fortunatamente la ferita è di lieve entità ma poteva finire in tragedia: un collaboratore scolastico è stato accoltellato, questa mattina, a Sulmona (L’Aquila), da un bambino di 11 anni. “Stavo accompagnando il ragazzo in palestra perché mi ha detto che doveva riprendere la giacca della professoressa – racconta la vittima al sito web ‘Il Germe’ – quando mi sono sentito pungere su un fianco. Subito dopo ho notato la maglia sporca di sangue e ho realizzato di essere stato accoltellato. Non riesco a spiegarmi il perché di questo gesto”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il bambino, cui è stato sequestrato il coltello, è stato identificato dalla polizia che si sta occupando del caso. Il fatto è successo nella scuola media Capograssi.