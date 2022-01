globalist

14 Gennaio 2022

Sono 186.253 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in lieve crescita (ieri erano 184.615), così come i decessi, 360 (+44), 125.199 i guariti. E a fronte di 1.132.309 tamponi effettuati (ieri 1.181.179), il tasso di positività è sceso al 16,4% (+0,8%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento i ricoveri ordinari (+371), in crescita anche le terapie intensive (+11). Sono 118.447.457 le dosi di vaccino somministrate in totale.