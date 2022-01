Covid, altri 316 decessi ma un'altra lieve diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva

globalist

13 Gennaio 2022

Dati del Covid che fanno sperare che presto ci possa essere un allentamento.

Sono 184.615 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia su 1.181.179 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 15,6%, in calo rispetto al 16,5% di mercoledì.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 316. In terapia intensiva c’è un paziente in meno di ieri (1.668), mentre crescono di 339 unità i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 82.803.

La situazione negli ospedali – Sono 1.668 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156, lo stesso numero di mercoledì. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, ovvero 339 in più rispetto al giorno precedente.

Attualmente positivi – Sono 2.323.518 gli attualmente positivi in Italia, 101.458 in più rispetto a mercoledì. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.155.645 e i morti 140.188. I dimessi e i guariti sono invece 5.691.939.