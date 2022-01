Domenico Biscardi trovato morto: era un ricercatore amato dai no-vax per le sue teorie contro i vaccini

globalist

12 Gennaio 2022

Domenico Biscardi era uno medico amato dai no-vax.

Ma adesso Domenico Biscardi è morto e sui social è partita un’ondata complottista. Il medico, secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato senza vita in casa. Di professione genetista e farmacologo, il ricercatore aveva 45 anni ed era diventato un punto di riferimento per i no vax. L’uomo, infatti pubblicava sui social le sue ricerche contrarie ai vaccini anti-Covid. In particolare, Biscardi era diventato noto per un audio di 16 minuti diffuso via WhatsApp con contenuti molto scettici sul Covid.



Il 21 settembre del 2020, il medico aveva pubblicato un post Facebook nel quale metteva in dubbio persino i test per la rilevazione del Covid-19, ossia il sierologico e il tampone. Secondo lui, infatti, i numeri erano falsati e pubblicati proprio per sostenere la necessità delle vaccinazioni e per alimentare la paura.

Proprio per questo Domenico Biscardi era diventato una star del mondo negazionistia e le sue teorie sono diventate particolarmente virali su Facebook.

Ovviamente la morte di Domenico Biscardi ha alimentato un’ondata complotttista e molti hanno messo in relazione la sua vicenda cin quella di Di Donno, il medico morto suicida.

C’è chi ha scritto: “È morto il Dott. Domenico Biscardi, aveva annunciato qualche giorno fa di aver fatto un’importante scoperta sui sieri Covid, lo hanno suicidato. Come De Donno. Riposa in pace, da eroe, come hai detto tu”.

E ancora: “Ho appena saputo dell’improvvisa morte del dottor Domenico Biscardi, il ricercatore che stava indagando, insieme a suoi colleghi spagnoli e russi, sul grafene e sulle altre sostanze contenute nei sieri magici. Grazie, caro Domenico, per il suo instancabile impegno e per la grande lezione di vita impartita a tutti noi affrontando, a testa alta e senza mai indietreggiare, l’enorme rischio che corre un ricercatore e diffusore della verità”.