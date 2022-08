Attacco a Mattarella, Fiano: "La destra prepara l'assalto al potere assoluto"

globalist

12 Agosto 2022 - 10.36

Emanuele Fiano è preoccupato e ne ha ben donde: “Berlusconi è candido, lineare, sincero. “Il presidenzialismo – ha aggiunto – è un sistema perfettamente democratico. Se entrasse in vigore questa riforma penso che sarebbero necessarie le dimissioni del presidente Mattarella per andare alle elezioni dirette del Capo dello Stato.

Ha aggiunto Fiano: “Hanno già scritto tutto, si va al presidenzialismo, non si sa quale, non si sa con quali bilanciamenti, (ci saranno i bilanciamenti? Il Parlamento potrà opporsi alle scelte presidenziali come negli Usa?, sarà un semi-presidenzialismo come in Francia? ) si fa dimettere Mattarella e poi si candida Berlusconi. Ci chiedono di parlare di programma, lo facciamo ogni giorno, ambiente, giovani, casa, salario, Europa loro scrivono un programma che è lo stesso del 1994, e intanto preparano l’assalto al potere assoluto”.