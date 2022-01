Covid, nuovo picco di contagi in Italia, quasi 300 i morti

globalist

11 Gennaio 2022

Nelle ultime 24 ore si sono registrati in Italia 220.532 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.375.514 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 101.762 con 612.821 test). Alti anche i decessi, che si attestano a 294 contro i 227 di ieri. Il saldo nelle terapie intensive è di +71 pazienti mentre i guariti sono 90.456. Tasso di positività al 16,0% (-0,6%).

Nuovo picco giornaliero di contagi in Italia, il precedente è datato 6 gennaio quando i casi furono 219.441. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, cioè 727 in più di ieri. Sono invece 2.134.139 gli attualmente positivi al Covid, +129.542 rispetto a lunedì.