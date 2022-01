Lite per una ragazza contesa: ragazzo di 17 anni strangolato a Trieste

globalist

9 Gennaio 2022

A Trieste un ragazzo uccide un suo coetaneo dopo una lite per contendersi una ragazza. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto sabato sera in un ostello in un palazzo del centro.

Secondo quanto riportato dai media locali, la vittima è un 17enne: sarebbe stato strangolato da un 20enne al culmine di una lite per motivi passionali.

L’omicida e la vittima si sarebbero contesi la stessa ragazza: da qui sarebbe esplosa la lite che avrebbe portato alla morte del 17enne.

Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all’accaduto. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo.