Covid, morti in calo ma sono 198 e i ricoveri preoccupano. Gimbe: "La sanità territoriale rischia il tilt"

globalist

6 Gennaio 2022

Preroll

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 219.441 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.138.310 tamponi (il giorno precedente erano stati 189.109 nuovi casi su 1.094.255 test).

OutStream Desktop

Top right Mobile

I morti sono 198, in calo rispetto ai 231 di ieri. I dimessi e i guariti sono 46.770. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+39) e i ricoveri nei reparti Covid (+463). Il tasso di positività si attesta al 19,3% (era 17,3%).

Middle placement Mobile

Continua comunque ad aumentare la preoccupazione per i numeri. “Sanità territoriale in tilt” con la pressione sugli ospedali che sale, rileva Gimbe segnalando che sono aumentati, infatti, del 28% i ricoveri e del 21,6% le terapie intensive nella settimana dal 29 dicembre al 4 gennaio rispetto a quella precedente. In particolare, viene messo in evidenza, continuano a crescere i ricoveri con sintomi (12.912 vs 10.089) e le terapie intensive (1.392 vs 1.145).