In un comune piacentino è "Vietato ammalarsi": ecco cosa dice l'ordinanza provocatoria del sindaco

5 Gennaio 2022

L’ordinanza provocatoria firmata del sindaco del piccolo Comune di Ferriere, in provincia di Piacenza, Carlotta Oppizzi dice che è vietato ammalarsi nei giorni in cui non c’è guardia medica.

Ai cittadini viene disposto “di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità del medico nei giorni prefestivi e festivi dalle 20 alle 8 nei giorni feriali”. L’Ausl ha infatti tolto di recente il servizio di guardia medica.

Secondo il quotidiano Libertà, la “sospensione” della guardia medica ha interessato anche il vicino Comune di Ottone, in alta Valtrebbia. Entrambi i sindaci stanno incalzando l’azienda sanitaria per riavere il presidio. La raccolta di firme online per chiedere che venga ripristinato il servizio ha raggiunto in pochi giorni quasi quattromila adesioni.

L’ordinanza-sfida nasce dalla decisione dell’Ausl di Piacenza di accorpare il servizio di continuità assistenziale di Ferriere a quello di Bettola, a decorrere dal 1° gennaio. L’iniziativa è sostenuta da tutti i consiglieri e dalla popolazione per evidenziare la gravità della situazione in cui si trova a vivere il territorio di Ferriere, distante oltre un’ora dall’ospedale di Piacenza.