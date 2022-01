Covid, casi e ricoveri ancora in aumento, altri 231 morti

globalist

5 Gennaio 2022

Preroll

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 189.109 casi di Covid-19. I decessi sono invece 231 contro i 259 di ieri, per un totale di 138.276 vittime da febbraio 2020.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le persone attualmente positive sono 1421.117, mentre i guariti complessivamente sono 5.196.642, 33.037 quelli usciti oggi dall’incubo del Covid.

Middle placement Mobile

Sempre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 17,3% , ieri era al 13,9%.

Dynamic 1

I ricoveri sono in aumento: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale. La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 51.587, davanti a Campania (16.972), Toscana (16.957), Piemonte (16.937) e Veneto (16.871).

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono 112.850.467. Il totale con almeno una dose è pari a 48.136.636 (89,13% della popolazione over 12), il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.484.456 (86,07% degli over 12) mentre il totale dose addizionale/richiamo («booster») si attesta a 20.977.634 (il 67,6% della popolazione potenzialmente oggetto). Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 401.532 i bimbi con almeno una dose (10,9 %).