Con il covid Epifania dimezzata: a Firenze niente Re Magi e Befane nei quartieri

5 Gennaio 2022

Colpa del Covid se la giornata della Befana sarà priva di tutte le iniziative.

Niente Cavalcata dei Re Magi nel centro storico di Firenze per il secondo anno consecutivo, niente Befane nei quartieri e in molte parrocchie. La nuova ondata di contagi Covid ha colpito anche la festa dedicata alla vecchina più amata dei bambini.

Molti appuntamenti sono stati cancellati nel capoluogo toscano e in quasi tutti i centri della regione oppure si svolgeranno in modalità inconsuete per evitare assembramenti.

L’Opera di Santa Maria del Fiore ha annullato la XXV edizione della Cavalcata dei Magi, che si tiene il 6 gennaio di ogni anno, per evitare assembramenti lungo il tragitto del corteo storico.

A causa del Covid l’iniziativa “La Befana vien vogando 2022″, organizzata da Lilt provinciale di Firenze e Canottieri Comunali Firenze dalle ore 10 alle 12, sarà chiusa al pubblico ma verranno donate alle associazioni benefiche del territorio le calze offerte da Unicoop Firenze.