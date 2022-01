Uccide il figlio di 7 anni poi tenta di accoltellare la moglie: dramma nel varesotto

globalist

2 Gennaio 2022

Preroll

Un tragedia orribili, probabilmente frutto di odio e risentimento maturato verso la moglie per motivi che si stanno accertando.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni nella sua abitazione a Morazzone (Varese). Poi si è recato a Gazzada, sempre nel Varesotto, e ha tentato di uccidere l’ex moglie che era ospite dai suoi genitori. L’uomo, che era sottoposto alla misura restrittiva dei domiciliari, ha tentato la fuga ma è stato fermato in mattinata dai carabinieri a Viggiù.

Middle placement Mobile

L’allarme è scattato intorno alle 19 di sabato quando l’uomo, dopo aver raggiunto l’ex moglie che si trovava a casa dei genitori a Gazzada, l’ha aggredita cercando di ucciderla a pugnalate prima di scappare. La donna è stata soccorsa dai familiari e dal personale sanitario inviato sul posto da Areu ed è stata portata al pronto soccorso per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

Dynamic 1

I carabinieri si sono messi sulle tracce dell’uomo e hanno rinvenuto il corpo senza vita del figlio di 7 anni nell’abitazione di Morazzone. In mattinata è arrivato quindi il fermo dell’uomo che è stato rintracciato a Viggiù.