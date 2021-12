Fedez e Chiara Ferragni sono positivi al Covid: l'annuncio sui social

globalist

27 Dicembre 2021

Prima l’interruzione forzata delle vacanze natalizie a causa di un malore della piccola Vittoria, ora la scoperta che entrambi sono risultati positivi al Covid.

L’hanno annunciato in una storia sul profilo Instagram del rapper, in cui hanno spiegato la situazione: lui e la moglie sono asintomatici, mentre i due figli Vittoria e Leone sono negativi. «Ci siamo testati ogni giorno per essere sicuri», ha detto Chiara Ferragni, «ieri abbiamo fatto un molecolare e siamo risultati positivi.

I bambini, non si sa come, sono negativi». Per ora è così», continua Fedez, «per questo dobbiamo tenere le mascherine in casa tutto il giorno. Non possiamo però mantenere più di tanto la distanza, dobbiamo accudirli.

È una situazione un po’ così, per fortuna stanno tutti bene. La nostra priorità in questo momento è che i bambini stiano bene, speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda».

Pochi giorni fa la famiglia aveva dovuto interrompere le vacanze natalizie per un malore della figlia Vittoria. «Preferiamo tornare a Milano, vicino agli ospedali», aveva spiegato Chiara Ferragni.

«Con le vacanze non siamo particolarmente fortunati, Leo non stava bene ieri aveva la febbre oggi non ce l’ha più ha solo la tosse però se l’è presa la Vitto». Anche in quel caso i tamponi erano risultati negativi: «Visto lo spavento, però, preferiamo tornare a Milano, visto che qui siamo un po’ isolati. Speriamo di essere tutti più fortunati con le vacanze e con la salute l’anno prossimo».