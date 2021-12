Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un camper: potrebbe trattarsi di femminicidio

globalist

20 Dicembre 2021

Potrebbe trattarsi di femminicidio quello a Bassano del Grappa, nel Vicentino, dove il cadavere di una donna è stato scoperto all’interno di un camper, parcheggiato da almeno due mesi in un’area di sosta. A dare l’allarme è stato il compagno della donna, che ha raccontato ai Carabinieri di averla trovata morta. La vittima, Giulia Rigon, 31 anni, presentava alcune ferite, e anche per questo gli investigatori propendono per l’ipotesi di femminicidio.

La 31enne aveva una ferita alla fronte, segno di un colpo violento, forse inferto con un oggetto contundente. La donna viveva in un vecchio camper Fiat Arca di colore bianco assieme al compagno, un 28enne di origine brasiliana.