17 Dicembre 2021

La vicenda non è ancora molto chiara: alcune baracche hanno preso fuoco e due bambini di due e quattro anni sono morti in nell’incendio che si è sviluppato nel campo nomadi di Stornara, nel Foggiano. A prendere fuoco sono state alcune baracche e, come comunicato dai vigili del fuoco, in una di queste sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli.

Da chiarire l’origine alla base del rogo. Stando alle prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere partito da una stufa usata per riscaldare gli ambienti.